Glücklich über sieben Urenkel Grefratherin wird 100 Jahre alt

Grefrath · Marianne Mündges aus Grefrath vollendet am Sonntag, 12. November, ihr 100. Lebensjahr. Die Jubilarin wurde in Vinkrath geboren, verbrachte aber ihr weiteres Leben in Grefrath.

11.11.2023 , 05:15 Uhr

Marianne Mündges feiert ihren 100. Geburtstag, Grefrath Foto: Angelika Büssers

Nach dem Besuch von Volksschule und Pflichtjahr machte sie eine Ausbildung zur Kontoristin in der Plüschweberei. Während des Krieges hatte sie verschiedene Arbeitsstellen, unter anderem auch beim Arbeitsdienst der Luftwaffe in Duisburg. Nach dem Krieg heiratete sie 1950 Peter Mündges, mit dem sie bis zu seinem Lebensende fast 65 Jahre verheiratet war. Sie bekamen fünf Kinder, von denen eines früh verstarb. Gemeinsam mit zwei Schwägern bauten sie ein kleines Textilunternehmen auf, in dem sie die Buchführung und Verwaltung übernahm. Ihr Schwerpunkt waren jedoch immer die Familie und der Haushalt. Ihre liebste Freizeitbeschäftigung war stets das Stricken. Sie sah vier Kinder und sieben Enkel heranwachsen und hat heute neben Schwieger- und Enkelkindern auch noch sieben kleine Urenkel. Seit dem Tod ihres Mannes 2015 lebt sie im Haushalt ihrer ältesten Tochter und ihres Schwiegersohns in Grefrath.

