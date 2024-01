Urteil am Landgericht Krefeld Fünfeinhalb Jahre Haft für Grefrather wegen Missbrauchs

Das Landgericht Krefeld hat am Montag einen 57-jährigen Grefrather wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, sich zwischen Januar 2022 und September 2023 in sieben Fällen an der Zehnjährigen vergangen zu haben. Verurteilt wurde der einschlägig Vorbestrafte schließlich wegen sexuellen Missbrauchs in vier und schweren sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen.