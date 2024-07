Grefrather Turner ausgezeichnet Goldene Ehrennadeln für Grefrather Turner

Zur Mitgliederversammlung hatten sich die Grefrather Turner jetzt in der Albert-Mooren-Halle in Oedt getroffen. Begrüßt wurden die Mitglieder der Turnerschaft Grefrath (TSG) von ihrem Vorsitzenden Axel Hummen um 20 Uhr. Der Vorsitzende ging in seinem Jahresbericht besonders auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung der Turnerschaft ein. Stolz verkündete er: „Der Verein wächst stetig und zählt mittlerweile 1007 Mitglieder.“