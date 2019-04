Grefrather Stamm Dorenburg : Großes Engagement: Pfadfinder sammeln Müll

Die Grefrather Pfadfinder wollten ein kleines Zeichen für Sauberkeit und Ordnung setzen. Foto: pfadfinder

Grefrath Nachdem sich die Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder des Stammes Dorenburg in den vergangenen Wochen in ihren Gruppenstunden mit den Themen Umweltschutz und Erhalt der Schöpfung auseinandergesetzt haben, wollten die jungen Menschen auch ein kleines Zeichen für mehr Sauberkeit und Ordnung in ihrer eigenen Umgebung setzen.

Sie möchten nämlich nicht, dass Tiere durch den Müll von Menschen leiden müssen, wie das in den Meeren viele Fische erfahren müssen. Daher hat der Stamm in Grefrath Müll gesammelt, unter anderem an der Hinsbecker Straße und dem Radweg, der ehemaligen Bahntrasse nach Nettetal.

(hd)