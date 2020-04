Grefrather Firma „Tengo Sport“ : Mundschutz: Logo und Design nach Wunsch

Firmenchef Udo Ingenpaß in seinem Unternehmen, das jetzt auch Mund- und Nasenschutzmasken anbietet. Foto: Jürgen Karsten

Grefrath Die Grefrather Firma „Tengo Sport“ hat ihre Produktion der aktuellen Lage angepasst. Sie hat ihr Portfolio um individuelle Mund- und Nasenschutzmasken erweitert. Bis zu 10.000 Masken können binnen kürzester Zeit produziert werden.

In diesen schwierigen Corona-Zeiten denken viele Firmeninhaber neu und stellen ihre Produktion auf Dinge um, die derzeit mehr als vieles andere benötigt werden. So auch in Grefrath, wo sich die Firma „Tengo Sport“ kurzerhand entschieden hat, ihr Portfolio um individuelle Mund- und Nasenschutzmasken zu erweitern. Angeboten werden die Masken auch mit einem Vereins- oder Firmenlogo.