Lernen in der Krise : Grefrather Sekundarschüler lernen auch ohne normalen Unterricht

Grefrath Die Versorgung mit Materialien ist an der Schule an der Dorenburg sichergestellt. Moderne Technik macht es möglich. Auch eine Notfallbetreuung ist gewährleistet.

(RP) Es ist ungewöhnlich still in der Grefrather Sekundarschule. Alle Lehrer sitzen versammelt in der Aula. Aber nicht – wie sonst – an großen Tischen nebeneinander, sondern jeder für sich mit einem großen Abstand zum nächsten Kollegen. Schulleitung und Lehrer werden diese Dienstbesprechung wohl nicht so schnell vergessen.