Jubiläum bei Grefrather Verein : Reiterverein Graf Holk wird 100 Jahre alt

Grefrath Jeder kennt jeden. Wenn es etwas zu tun gibt, packen alle Mitglieder mit an.

Vor 100 Jahren trafen sich jeden Sonntagmorgen neun Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg zum Frühschoppen bei einem Glas Bier. Sie erzählten über alte Zeiten und besonders gern über Pferde. Eines Tages entstand die Idee, einen Reiterverein zu gründen, um die Kameradschaft mit dem Pferd zu fördern. Gründungsvorsitzender wurde Josef Josten. Drei Jahre später erhielt der Verein über einen Gönner eine Standarte, die bis heute (zwischenzeitlich restauriert) erhalten ist. Bei der Namensfindung erinnerte sich ein Gründungsmitglied an einen jungen Grafen, der gut mit Pferden umging. So bekam der Reiterverein den Namen „Graf Holk“.

Baron Eltz von Rübenach stellte sich den Grefrathern als Reitlehrer zur Verfügung. Einen Reitplatz richtete der Verein an der Schneppenburg in Vinkrath her. In den folgenden Jahren ritten die Grefrather erfolgreich auf großen Turnieren. Heinrich Dohmes errang beispielsweise das Deutsche Reit- und Fahrabzeichen. Der Reiterverein Grefrath war zudem der stärkste Verein auf einem Turnier in Dortmund. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich die Grefrather Reiter 1947 zum ersten Mal wieder. Sie nahmen den Betrieb unter Reitlehrer Josef Funken wieder auf, er bekam 1970 zum 50-Jährigen die St.-Georg-Plakette. Im Herbst 1947 gab es die erste Fuchsjagd, und im Winter fand der Reiterball statt, bei dem selbst gebrannter Schnaps das beliebteste Getränk war.