Nachruf : Herbert Ackermann im Alter von 93 Jahren verstorben

Grefrath In Grefrath und über die Grenzen der Niersgemeinde kennt man Herbert Ackermann als begeisterten Mundartforscher. Für sein dreibändiges „Grefrather Mundartwörterbuch“ wurde er mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet.

Mit fast 94 Jahren ist der bekannte Autor des „Grefrather Mundartwörterbuches“ Herbert Ackermann kürzlich verstorben. Mit seinem dreibändigen Werk, an dem er 16 Jahre gearbeitet hatte, ist er weit über Grefrath hinaus bekannt geworden. Der Landschaftsverband Rheinland ehrte ihn dafür 2004 mit dem Rheinlandtaler. Außerdem hat er unter anderem die Geschichte von Max und Moritz in Grefrather Mundart übersetzt. Vor einigen Jahren hat er eine CD mit „Liedern, Sprüchen, Rätsel und Reime aus Grefrath – Di Biievaart no Keävele“ aufgenommen. Während das Mundartlexikon bereits ausverkauft ist, gibt es die Audio-CD noch zu kaufen. Er hat unzählige Stunden mit Menschen aus Grefrath und Vinkrath verbracht, um mehr über plattdeutsche Sprache zu erfahren.