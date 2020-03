Hilfstransport der Grefrather Malteser für Pflegeeinrichtungen in Polen : Lastwagen mit Hilfsgütern auf die Reise nach Posen geschickt

Die Grefrather Malteser Lothar Kemski, Sven Verheyden und Martin Driesner (v.l.n.r) helfen beim Beladen der Hilfsgüter für Posen. Foto: Axel Küppers

Grefrath Einen Lastwagen mit rund 200 Teilen Pflegemobiliar haben die Grefrather Malteser vom Niederrhein auf den Weg nach Polen gebracht. Den 40-Tonner haben ein Dutzend Ehrenamtler am Samstag aus Beständen eines Mönchengladbacher Altenheims beladen.

Unter anderem 34 elektrisch verstellbare Betten, 34 Nachtschränkchen, 60 Tische, 25 Sessel sowie sieben Toiletten- und zwei Rollstühle finden nun in Posen eine neue Verwendung.

„Dort nimmt die Caritas des Erzbistums Posen das Mobiliar in Empfang und verteilt es kostenlos an Pflegebedürftige“, berichtet Lothar Kemski. Der Grefrather Ortsgruppenleiter der Malteser organisiert seit zwei Jahrzehnten Hilfstransporte Richtung Osteuropa. Dabei handelt es sich um Bestände, die in hiesigen Pflegeeinrichtungen keine Verwendung mehr finden. Die sozial-medizinische Unterstützung hat sich neben dem Hospizdienst, dem Menü-Service und der Kleiderkammer zu einem Standbein in der Grefrather Malteserarbeit entwickelt.

„Im Osten ist man froh, auf solch gute Qualität zurückgreifen zu können“, sagt Peter Schymetzko, der Bindeglied zwischen Deutschland und Polen ist. Der Mönchengladbacher kennt über Kontakte zu sozialen Einrichtungen in seinem Heimatland die Stellen, wo die Hilfsgüter aus dem Westen einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden können. Bei diesem Transport ist auch ein Teil der Ladung für eine Caritas-Station in Weißrussland bestimmt. „Einige Stühle und Tische bekommt ferner ein Kinderheim in Posen“, so Peter Schymetzko. Der 53-Jährige fungiert auch als Dolmetscher, so dass der Transport ins westliche Polen reibungslos verläuft und die Hilfe tatsächlich ihr Ziel erreicht.

So hat auch diesmal ein Konvoi mit polnischem Kennzeichen die knapp 900 Kilometer lange Reise von der Niers an die Warthe angetreten. Den Sattelschlepper hat ein polnischer Spediteur zur Verfügung gestellt.

Die von den Maltesern gesteuerten Hilfslieferungen in den Osten Europas haben Tradition. Die Zahlen der aus Grefrath angeschobenen Transporte sind beeindruckend. Sie spiegeln einen beachtlichen Beitrag in der Völkerverständigung der befreundeten Nationen. In gut 20 Jahren sind rund 70 Lkw-Ladungen auf die Reise geschickt worden. Es dürfte also die Rede sein von rund 15.000 gut erhaltenen Produkten wie Betten, Rollstühle, Stühle oder Tische, die vielen ärmeren Menschen ihr Leben erleichtern.

(RP)