Tradition in Grefrath Mairitt im strahlenden Sonnenschein

In langer Reihe ziehen Kutschen vom Parkplatz am Eissport- und Eventpark zunächst durch Grefrath und dann ins Freilichtmuseum. Der Mairitt hat eine lange Tradition und geht darauf zurück, das neue Erntejahr zu begrüßen und das endgültige Ende des Winters zu feiern. In diesem Jahr haben die Teilnehmer besonders viel Spaß, denn es ist nicht nur schönes Wetter, sondern auch der erste richtig schöne und sommerlich-warme Tag des Jahres. Die Kutschfahrerinnen und Kutschfahrer genießen sichtlich die wärmenden Sonnenstrahlen und auch viele Schaulustige am Wegesrand haben noch einmal umso mehr Spaß. (svs/Foto: nop)