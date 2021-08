Kreativität und Engagement in Corona-Zeiten : Grefrather Kulturpreis geht an Martinsvereine

Grefrath Die Sozialdemokraten lobten am Samstag die Kreativität der Vereine in Corona-Zeiten. Verliehen wurden verschiedene Auszeichnungen.

Am Samstag konnte der Grefrather Ortsverein der SPD endlich wieder ein Sommerfest feiern, nachdem es im Vorjahr corona-bedingt ausfallen musste. Mit dem Kulturpreis der SPD wurden die Martinsvereine in den vier Grefrather Ortsteilen geehrt. Der Ortsverbandsvorsitzende der SPD, Hugo Bellgardt, hob in der Laudatio die besonderen Verdienste um das Brauchtum in Grefrath hervor und dankte den sechs Vereinsvertretern für den Einsatz der Martinsvereine und ihre besondere Kreativität im vergangenen Corona-Jahr.