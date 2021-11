Aufführung in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt : Jugendtheater probt für „Show Time“

Das Jugendtheater probt für die Aufführung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt. Bald heißt es dort: „Show Time“. Foto: Norbert Prümen

Grefrath „Show Time“ heißt es beim Grefrather Jugendtheater in diesem Jahr: Die Gruppe geht mit einem Medley aus 22 Jahren Theater an den Start. Es ist die letzte Show von Magdalena Bartkowiak. Sie übergibt die Leitung an Julian Göbel.