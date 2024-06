Politik im Kreis Viersen Grefrather Haushalt unter Dach und Fach

Tatsächlich steht die Debatte einige Zeit auf des Messers Schneide. Denn: Bernd Bedronka (SPD) beantragt zu Beginn der Ratssitzung, die Haushaltsberatungen von der Tagesordnung zu nehmen und eine weitere, gesonderte Ratssitzung anzuberaumen, um den Haushalt beschließen zu können. Der Grund: Noch am Tag der Ratssitzung hatte die Gemeindeverwaltung gegen 13 Uhr per E-Mail eine neuerliche Haushaltssatzung verschickt. Das könne man in so kurzer Zeit nicht seriös bewerten, so Bedronka. Vom Versand der E-Mail bis zum Beginn der Ratssitzung sind nur sechs Stunden vergangen.