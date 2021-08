Programm im Freilichtmuseum : Mit Spielzeug Erinnerung an die Kindheit wecken

Grefrath Im Grefrather Freilichtmuseum können Kindheitserinnerungen wieder entdeckt werden. Ein Programm mit Spielzeug fördert ältere Menschen mit Demenz.

Das Niederrheinische Freilichtmuseum bietet Reisen in die Vergangenheit der besonderen Art. Mit historischen Spielzeugen sollen Erinnerungen an die eigene Kindheit geweckt werden. Das Programm heißt „Teddybär, Teddybär, dreh‘ Dich um! – Kindheitserinnerungen spielend entdecken“ und ist Teil des museumspädagogischen Angebotes. In gemütlicher Atmosphäre können die Teilnehmenden unterschiedliche Spielzeuge entdecken, mit ihnen spielen und darüber in der Gruppe sprechen. Dazu gibt es Süßigkeiten aus dem Tante-Emma-Laden. Das rund zweistündige Programm soll Menschen mit Demenz die Teilhabe an Kultur ermöglichen. Das Programm kann auf Anfrage gebucht werden. Die Kosten dafür betragen 50 Euro zuzüglich dem ermäßigten Eintritt von 3,50 Euro. Die Begleitpersonen erhalten freien Eintritt. Weitere Informationen unter Telefon 02158 91730.