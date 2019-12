Grefrather Flugplatz : Niershorst: Die neue Bahn ist fertig

Bei der Eröffnung (v.l.): Ralph Mertens (Bezirksregierung), Roland Angenvoort, Norbert Franken, Heiko Meertz, Gerd Krüger (Schatzmeister Flugplatzgemeinschaft) und Günter Judenau. Foto: lsv

Grefrath Das Starten und Landen auf dem Grefrather Flugplatz ist jetzt deutlich komfortabler. Die Sanierung war nach rund 50 Jahren notwendig. Alles wurde in Eigenarbeit erledigt, darauf sind die Vereine sehr stolz.

„Das ist ein Riesenschritt für unseren Verkehrslandeplatz“, sagte Günter Judenau, Vorsitzender der Flugplatzgemeinschaft Grenzland bei der Eröffnung der neuen Start- und Landebahn auf dem Flugplatz Niershort in Grefrath. Auf der Größe eines guten Hektars haben jede Menge Luftsportler aus Grefrath und Umgebung die Start- und Landebahn renoviert und für die Zukunft fitgemacht.

Nach 50 Jahren war das dringend notwendig, was vor allem am Wetter der vergangenen Jahre liegt: „Anhaltende Trockenheit ließ das Gras verdorren und das Wurzelwerk verenden“, betont Heiko Meertz, Vorsitzender des Luftsportvereins Grenzland. Starke Regenfälle führten auf der anderen Seite zu tiefem Boden, in den sich dann Spurrillen eingruben: „So waren immer wieder aufwendige und kostenintensive Sanierungsarbeiten nötig.“

info Der Flugplatz, seine Vereine und Aktivitäten Der Flugplatz Niershorst wurde 1956 aufgebaut, nachdem zehn Vereine vom Niederrhein mit insgesamt 200 Mitgliedern sich zusammengeschlossen hatten. Der Platz wurde in dreieinhalb Jahren in Eigenleistung gebaut. Die feierliche Eröffnung fand dann im Sommer 1959 statt. In den ersten Jahren gab es bereits über 2000 Starts und Landungen. Der Luftsportverein Grenzland hat 260 Mitglieder aus den Regionen Viersen, Nettetal, Geldern, Straelen, Herongen, Kempen, Mönchengladhach und Moers. Der Verein bietet Segelflug, Motorflug, Motor-Segelflug, Ultraleichtflug, Kunstflug und Strecken-Segelflug. In allen genannten Disziplinen wird auch ausgebildet. Der Verein verfügt über zwei Motorflugzeuge, einen Motorsegler, ein Ultraleichtflugzeug und sieben Segelflugzeuge. Die Motorfluggruppe Grenzland hat 80 Mitglieder und verfügt über vier Motorflugzeuge und zwei Ultraleichtflieger. Aktivitäten sind Freizeit-Motorflug, Flugreisen, Ausflüge und Ausbildung im Ultraleichtbereich. Weiter am Flugplatz Niershorst ansässig sind zwei Flugschulen, ein Fallschirmsprungbetrieb (Tandem), eine Flugzeugwerft, das Büro eines Luftfahrt-Versicherungsmaklers sowie das Flugplatzrestaurant Niershorst.

Nach langen Vorbereitungen und dem Einholen aller notwendigen Genehmigungen wurden Anfang November Kunststoffgitter in die Start- und Landebahn der Motorflugzeuge eingebracht. Bei den Genehmigungen richtete Meertz einen besonderen Dank an die Bezirksregierung, die mit zwei Vertretern bei der Eröffnung beteiligt war.

Elf Tage lang haben zwischen zwölf und 15 Helfer von morgens bis zum Sonnenuntergang im Schweiße ihres Angesichts gearbeitet – und alle haben dem Vernehmen nach nachts sehr gut geschlafen. Über 1400 Arbeitsstunden kamen auf diese Weise zusammen, bei Sonnenschein und Regen. „Wir sind eben eine echte Community“, sagt Judenau. Quer durch alle Altersgruppen beteiligten sich die Mitglieder der am Platz ansässigen Vereine, dem Luftsportverein Grenzland und der Motorfluggruppe Grenzland, nach besten Kräften unterstützt von den Flugschulen und den Eigentümern der am Platz abgestellten Flieger. Sogar Piloten aus den Niederlanden reisten an und leisteten tatkräftige Hilfe.

Die 1,20 Meter großen quadratischen Gitterplatten mussten einzeln ausgelegt, aneinandergeklickt, genauestens zentriert, ausgerichtet und anschließend in den Boden eingewalzt werden. Durch die zahlreichen Öffnungen in den Platten soll künftig das Gras wachsen. Der Boden wird verfestigt, der Bewuchs geschützt und nicht mehr geschädigt. „Alle Helfer haben sich Muskelpartien in Erinnerung gebracht, von deren Existenz sie kaum noch etwas ahnten.“

Noch ein wichtiger Vorteil: Der geringere Rollwiderstand auf den neuen Platten sorgt für ein früheres Erreichen der Abhebegeschwindigkeit der Flugzeuge, diese gewinnen dann sehr schnell an Höhe. Der Spritverbrauch beim Start sinkt, die Flieger sind höher bei Verlassen des Flugplatzgeländes. „Diese positiven Aspekte spielten bei der Planung eine mit entscheidende Rolle“, sagt Meertz.