Gedenkveranstaltung Grefrather erinnern an die Opfer des Holocaust

Zu einer bewegenden Gedenkfeier anlässlich des Holocaust-Gedenktags sind in Grefrath am Sonntag an der Stele für die ermordeten jüdischen Mitbürger aus Grefrath und Oedt vor der Laurrentiuskirche rund 200 Bürgerinnen und Bürger zusammengekommen – darunter auch viele Jugendliche. Die Feier stand unter dem Leitmotiv „Erinnern, Gedenken, Mahnen – Aufstehen gegen Antisemitismus und Rassismus“.