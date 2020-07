Grefrather EisSport & EventPark : „Holiday on Ice“-Absage trifft Eissporthalle

Jahr für Jahr kommen mehr als 13.000 Besucher nach Grefrath, um sich die Show „Holiday on Ice“ anzuschauen. Sie ist die mit Abstand größte Veranstaltung im EisSport & EventPark. Foto: Chris Moylan

Grefrath In diesem Jahr wird die Eislauf-Show wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Seit März sind die Türen des Grefrather EisSport & EventParks zu. Die wirtschaftliche Lage sei katastrophal, berichtet Veranstaltungsleiter Jan Lankes.

Die Eiskunstlaufshow „Holiday on Ice“ ist die mit Abstand größte Veranstaltung im Grefrather EisSport & EventPark, seit Jahren kommen mehr als 13.000 Besucher, um sich das Spektakel anzuschauen. In diesem Jahr wird daraus jedoch nichts: „Aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche muss der Entertainment-Gigant seine kommende Tour nun um eine Saison verschieben“, teilt die HOI Productions Germany GmbH mit. Dem Grefrather EisSport & EventPark bricht so ein großer Umsatzgarant weg und verschärft die Lage weiter.

Die Produktionsfirma der Show reagiert mit der Absage auf die aktuellen Herausforderungen wie die Einhaltung von Mindestabständen und internationale Reisebeschränkungen, die die Planung und Durchführung einer Tour, die quer durch Deutschland zieht, nicht erlauben. Unabhängig davon arbeitet der Veranstalter jedoch derzeit an einer neuen Show für die Saison 2021/2022 und hat hierfür bereits Termine in 23 deutschen Städten festgelegt. Fest steht auch: „Grefrath ist Gott sei Dank wieder dabei und wieder Premierenstandort. Wir sind froh, dass wir uns in den vergangenen Jahren so gut aufstellen konnten, dass wir als Tour-Standort nicht infrage gestellt wurden“, sagt Jan Lankes, Veranstaltungsleiter des Grefrather EisSport & EventParks. „Holiday on Ice“ wird dort vom 17. bis 21. November 2021 zu sehen sein. „Das ist eine Woche früher als üblich, was jedoch den Vorteil bietet, dass wir uns nicht mit dem Weihnachtsmarkt an der Dorenburg ins Gehege kommen, was die Parkplätze betrifft“, so Lankes.

Info Deutschlandpremiere war 1951 in Frankfurt „Holiday on Ice“ präsentiert jedes Jahr eine neue Welt auf dem Eis. Für die Produktionen stellt das Unternehmen jede Saison ein internationales Team zusammen, das mit moderner Technik und allen Mitteln der Bühnenkunst die professionellen Eiskunstläufer und Artisten in Szene setzt. Geschichte Seit der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich die Show von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte „Holiday on Ice“ Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Tour 2021/22 Alle Kunden, die bereits ein Ticket für die Tour 2020/2021 erworben haben, wurden mittlerweile über Ersatztermine und die weitere Abwicklung informiert. Alle Informationen rund um die Tourverschiebung finden Kunden auch unter www.holidayonice.de/faq. Der Vorverkauf für die Tour 2021/22 ist bereits eröffnet.

Der Veranstaltungsleiter bemüht sich um Zuversicht, gibt aber offen zu: „Die Lage ist für uns dramatisch. Vom Kreis-Parteitag der CDU am 27. Juni abgesehen, sind bei uns die Türen zu. Seit der behördlichen Anordnung im März zu schließen, haben wir keinen Euro verdient. Das ist natürlich katastrophal.“ Rund 20 feste Mitarbeiter haben die beiden Gesellschaften des Grefrather EisSport & EventParks, viele befinden sich derzeit in Kurzarbeit. In Spitzenzeiten, etwa wenn „Holiday on Ice“ zu Gast ist, arbeiten bis zu 100 Leute mit.

Den CDU-Kreisparteitag ausrichten zu dürfen, habe jedoch die Möglichkeit geboten, wieder ins Gespräch mit Behörden zu kommen und mit Fachleuten ein Hygienekonzept zu erstellen. „So konnten wir uns wieder unseren Spezialmärkten nähern“, sagt Lankes und weist auf den „Stoffencircus“ hin, einen Markt rund um die Themen Stoffe und Nähen, der am Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 17 Uhr stattfindet – diesmal allerdings nicht in der Halle, sondern auf dem Parkplatz P2. Dort sei es einfacher, die Mindestabstände einzuhalten, und man befinde sich noch dazu an der frischen Luft, so Lankes. Was den Sonderverkauf der Firma Lidl und den Flohmarkt „Mädchenklamotte“ angeht, sei man mit den Behörden im Gespräch und auf der Zielgeraden. Auch für das Kindermusical „Bibi Blocksberg“ am 6. September sei man guter Dinge, so Lankes weiter.

All diese Veranstaltungen reichen, was die Besucherzahlen betrifft, allerdings nicht an „Holiday on Ice“ heran. Zudem fallen in diesem Jahr die „US-Car & Bike-Show“ mit rund 10.000 Gästen und der Auftritt des Comedians Chris Tall mit 3500 Besuchern aus. Auch in das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft habe man große Hoffnungen gesetzt. Auch daraus wird nun nichts.