Grefrather EG peilt den Aufstieg in die Regionalliga an

Trainer Karel Lang zeigt an, wohin der Weg der Grefrather EG in dieser Saison führen soll. Foto: Norbert Prümen (nop)

Am Sonntag beginnt für Trainer Karel Lang und seine Mannschaft in der NRW-Landesliga die Meisterschaft.

So lange wie nie zuvor, nämlich genau ein halbes Jahr, mussten die Fans der Grefrather EG in diesem Jahr auf die neue Eiszeit warten. Zunächst hatte der Phönix von der Niers die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Regionalliga West verpasst, dann fiel vor einer Woche durch den Rückzug des SC Brackwede aus der Landesliga NRW das erste Punktspiel der neuen Saison aus. „Das war kein Problem. So konnten wir uns länger auf den Meisterschaftsstart vorbereiten“, sagt Karel Lang. Der Trainer bekam so die Gelegenheit, die drei Neuzugänge und einige Nachwuchsspieler in seine Mannschaft einzubauen. Los geht es jetzt am Sonntag (17 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der 1b der Ratinger Ice Aliens.