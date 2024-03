Flüchtlingsunterbringung in Grefrath Bürger beklagen Missstände in Flüchtlingsunterkunft

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Grefrather Bürgerinnen und Bürger ihr Recht nutzen, im Rahmen der Fragestunde in den Ausschusssitzungen ein Anliegen vorzutragen. Im jüngsten Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren, der dieses Mal in der neuen Flüchtlingsunterkunft am Reinersbach stattfand, kam es jedoch zu einer engagierten Auseinandersetzung zwischen zwei Bürgern und einer Bürgerin auf der einen und der Gemeindeverwaltung auf der anderen Seite. Thema: die von der Gemeinde angemietete Flüchtlingsunterkunft an der Lobbericher Straße, Ecke Am Nordkanal. Dort seien die Verhältnisse, mit denen die Flüchtlingen klar kommen müssen, nicht mit den Mindeststandards vereinbar, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Juli 2023 veröffentlicht hatte.