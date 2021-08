Unfall in Nettetal : Radfahrer aus Grefrath verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Lino Mirgeler

Grefrath/Nettetal Ein 48-jähriger Grefrather ist bei einem Unfall am Montag, 26. Juli, schwer verletzt worden. Das wurde der Polizei erst am Dienstag bekannt. Gegen 6.30 Uhr fuhr der Grefrather mit seinem Mountainbike über die Straße Heide in Nettetal-Hinsbeck.

Von links kam ein roter Kleinwagen aus der Sektion Hombergen und fuhr geradeaus über den unbefestigten Weg in Richtung Voursenbeck, berichtet die Polizei. Der Grefrather bremste, kam dabei aber von der Straße ab, prallte gegen einen Strommast, stürzte und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht nun den Fahrer des roten Kleinwagens. Sie bittet um Hinweise unter Ruf 02152 3770.

(biro)