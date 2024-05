Langjährige Städtepartnerschaften Grefrather begrüßen Freunde aus Frévent und Gerbstedt

Aufgeregte Stimmen in verschiedenen Sprachen hallen durch die Aula der Schule an der Dorenburg. Es ist der letzte Programmpunkt des jährlichen Besuchs der Grefrather Partnerstädte Frévent in Frankreich und Gerbstedt in Sachsen-Anhalt. Traditionell findet der Besuch der Partner jedes Jahr an Pfingsten, im Rahmen des Angebots des Vereins der Freunde von Frevent und Gerbstedt, statt, und das immer reihum. Im vergangenen Jahr traf man sich im französischen Frévent, im kommenden Jahr wird das Treffen im deutschen Gerbstedt sein.