Mit verkaufsoffenem Sonntag Grefrather 2-Takt-Challenge geht in die nächste Runde

Die zweite Grefrather 2-Takt-Challenge mit verkaufsoffenem Sonntag in Grefrath-Süd, veranstaltet von der Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt“ sowie Stefan Straeten und seinem Mofa-Club, steht an. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist nun am Sonntag, 17. März, wieder Spaß für die ganze Familie angesagt.