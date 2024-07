Zusammenstoß auf Kreuzung Zwei Verletzte bei Unfall in Grefrath

Bei einem Unfall in Grefrath sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Grefrath wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert. Auf der Kreuzung der Hinsbecker Straße mit der Wankumer Landstraße (L39) waren ein Traktor und ein Pkw zusammengestoßen. Das berichtete ein Wehrsprecher am Nachmittag.