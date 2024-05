Vorhaben in Grefrath Zwei alte Pumpstationen sollen ausgetauscht werden

In der unmittelbaren Umgebung der Sporthalle Bruckhauser Straße in Grefrath befinden sich zwei Pumpstationen, die im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen sind. Nun wurde die Gemeindeverwaltung von den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschuss beauftragt, den Neubau der Pumpstation öffentlich auszuschreiben und anschließend auch die entsprechenden Aufträge zu erteilen. Der Ausschuss votierte einstimmig.