Wie viele Plätze die Pflege braucht Zu wenig Plätze für die Kurzzeitpflege

Im Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren gab Jens Loebbert, stellvertretender Abteilungsleiter für den Bereich Kommunales Integrationszentrum und Sozial- und Pflegeplanung beim Kreis Viersen, einen Überblick über die Pflegebedarfsplanung im Kreis Viersen und erklärte auch die Situation in Grefrath. Dabei wurde betont, dass die Situation in der Niersgemeinde lediglich im Bereich der Kurzzeitpflege nicht befriedigend ist. In Grefrath stünde kein solitärer Kurzzeitpflegplatz zur Verfügung, also ein Platz, der konkret für die Kurzzeitpflege vorgehalten wird. Dennoch ist Kurzzeitpflege in Grefrath möglich (mit so genannten eingestreuten Plätzen). Die Verfügbarkeit hängt letztendlich aber von den Kapazitäten der entsprechenden Einrichtungen ab.