a-capella-Gesang in Grefrath Zottels geben Konzert in der Albert-Mooren-Halle

Karten für das Konzert am Sonntag sind für 15, ermäßigt zehn Euro erhältlich in Grefrath bei Cut 74 und bei Lotto-Toto Theisen, in Oedt in der Apotheke am Niedertor, in Kempen bei Elektro Jarren sowie per E-Mail an tickets@zottels.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Wer 2020 schon eine Karte für das Konzert gekauft hatte, kann sie mitbringen: Die Karten von damals sind noch gültig.