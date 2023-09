Polizei bittet um Hinweise Zeugen nach Einbruch in Vinkrath gesucht

Grefrath · Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Friedhofsweg in Grefrath-Vinkrath sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner des Friedhofsweges am Dienstag gegen 20.40 Uhr festgestellt, dass in sein Haus eingebrochen worden war: Eine vorher verschlossene Terrassentür stand plötzlich offen.

20.09.2023, 17:49 Uhr

Nach dem Einbruch am Friedhofsweg in Grefrath-Vinkrath sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Bewohner des Hauses waren drei Stunden, also etwa seit 17.40 Uhr, nicht zu Hause. In der Zeit durchwühlten Unbekannte im Obergeschoss des Hauses Zimmer, öffneten dort Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer zwischen 17.40 und 20.40 Uhr am Dienstag im Bereich des Friedhofsweges etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)