Sekundarschule Grefrath : Im Doppelpack fürs gute Schulklima

Petra Stops (links) und Petra Kitzen sind die beiden Schulsozialarbeiterinnen an der Grefrather Sekundarschule. Sie sind Ansprechpartnerinnen für die Schüler aller Jahrgangsstufen. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Schulsozialarbeit an der Schule an der Dorenburg in Grefrath gibt es seit zehn Jahren. Die Sozialpädagoginnen Petra Kitzen und Petra Stops leisten wichtige Arbeit, die dem Schulleben zugutekommt. In diesem Schuljahr wollen sie neue Akzente setzen.