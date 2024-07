Rechte von Kindern im Grundschulalter Theaterstück zeigt die Superkräfte der Kinderrechte

Auch wenn es manchmal anders erscheint, aber nicht nur die großen weltweiten Katastrophen und die Rechte der Erwachsenen sind wichtig, sondern gleichermaßen die der Kinder. Darum geht es in dem Theaterstück „Kinderrechte – Superkräfte“ des Vereins Zartbitter aus Köln. Aufgeführt wird es am Freitag, 30. August, in Oedt für Kinder ab dem Grundschulalter.