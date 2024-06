Flüchtlinge in Grefrath Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nimmt zu

Im Rahmen der Fragestunde der Einwohner hatten Bürgerinnen und Bürger in der vergangenen Sitzung des Ausschusses am 27. Februar auf die aus ihrer Sicht nicht zumutbaren Zustände an der Unterkunft an der Lobbericher Straße aufmerksam gemacht. Die Kriterien für einen Mindeststandard seien hier nicht erfüllt: Der Herd wackele, Fliesen seien locker, in der Küche gebe es kein warmes Wasser, ausreichendes Geschirr sei nicht vorhanden, Toiletten seien nicht abschließbar, Mülltonnen seien nur in nicht ausreichender Zahl vorhanden. Zudem sei diese Unterkunft mit circa 20 Personen überfüllt. In der aktuellen Sitzung hakte Felix Reulen (CDU) nach und fragte, wie sich die Wohnsituation aktuell darstelle. Stephan Röttges, Fachbereichsleiter für Soziales, erklärte, dass sich die Situation nach Austausch mit der Gemeindeverwaltung beruhigt habe. Derzeit wohnten in dem Gebäude sieben Personen.