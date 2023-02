Statistik der Pfarre in Grefrath Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche steigt an

Pfarrer Johannes Quadflieg dankte den vielen Spenderinnen und Spendern und für das große ehrenamtliche Engagement für die Menschen in der Gemeinde St. Benedikt. Zur Pfarrgemeinde St. Benedikt gehören St. Laurentius in Grefrath, St. Josef in Vinkrath, St. Heinrich in Mülhausen und St. Vitus ins Oedt.