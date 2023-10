Warme Kleidung gefragt Wo Bedürftige in Mülhausen Kleidung und mehr bekommen

In der Gemeinde Grefrath können Bedürftige an mehreren Stellen Kleidung bekommen. Wenig bekannt ist die „Gemeinschaftliche Initiative Grefrath-Oedt (GIGO)“, die schon seit April 2022 Unterstützung für Bedürftige anbietet. Dazu hat Carina Buchner Räume der ehemaligen Volksschule in Mülhausen an der Hauptstraße 82 angemietet, wo sich vordem der Baustoffhandel Keuk befand.