Grefrath : Jens Ernesti kandidiert als Bürgermeister

Grefrath Der Wirtschaftsförderer möchte Nachfolger von Manfred Lommetz werden. Er ist Mitglied der Grünen, will aber überparteilich agieren.

Nachdem Grefraths Bürgermeister Manfred Lommetz am Mittwoch erklärt hatte, im kommenden Jahr nicht mehr als Bürgermeister zu kandidieren, hat am Donnerstag der erste Kandidat den Hut in den Ring geworfen. Jens Ernesti (42), seit November 2017 Wirtschaftsförderer der Gemeinde Grefrath, ist der erste Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. Es ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als sein Ziel nannte er am Donnerstag, die Menschen zu verbinden und sie in eine gute Zukunft zu führen. Hierfür werde er seine ganze Kraft investieren.