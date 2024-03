Kämmerer appelliert an „den politischen Sparwillen“ Grefrath will die Steuern erhöhen

Auf die Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath kommen herausfordernde Zeiten zu – zumindest, was den Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2024 betrifft. In der Ratssitzung am Dienstagabend wurde der Haushalt formell eingebracht. Üblicherweise legt Andre Middelberg, Kämmerer der Gemeinde, den Entwurf des Haushaltes vor, erläutert finanzielle Eckdaten und richtet interpretierende Worte an die Ratsmitglieder. Da der Kämmerer kurzfristig erkrankt war, trug Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) die Rede des Kämmerers vor.