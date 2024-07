Platz für 36 Menschen Grefrath will Chalets für Flüchtlinge aufstellen

Die Gemeinde Grefrath will auf einem Grundstück an der Vinkrather Straße, das den Gemeindewerken Grefrath gehört, insgesamt neun sogenannte, auf Rädern stehende Chalets aufstellen. Dort könnten 36 geflüchtete Personen untergebracht werden. In einer Sondersitzung stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend mehrheitlich dafür, die Verwaltung solle nun die Vergabe für den Kauf dieser Chalets in die Wege leiten. Die FDP-Fraktion enthielt sich. Herbert Meiers-Fischer (AfD) sprach sich dagegen aus und begründete seine Ablehnung auch damit, dass ja nicht überall in der Ukraine der Krieg herrsche: „Man muss nicht aus der Ukraine fliehen.“