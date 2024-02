Vandalismus in Grefrath Wieder Dogstation im Schwingbodenpark angezündet

Unbekannte haben im Schwingbodenpark in Grefrath erneut ihr Unwesen getrieben. Wie die Gemeindeverwaltung in Grefrath am Montag mitteilte, wurden über das Wochenende, zwischen Freitag, 2. Februar, und Montag, 5. Februar, mehrere Fälle von Vandalismus im Park registriert. Wie das Team des Bauhofs der Gemeinde feststellt, wurde eine Dogstation angezündet, aus der Hundehalter Hundekotbeutel entnehmen können.