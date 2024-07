In der Gemeinde Grefrath Wie Wirtschaft und Sport sich unterstützen können

Für Wirtschaftsförderin Laura Bürkert gibt es zahlreiche Parallelen zwischen beiden Bereichen, insbesondere in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath. Von einem Miteinander könnten beide Seiten profitieren, sagte sie. Beispielhaft wurde das beim Vortrag von Eike Johannsen für die Firma Polytex Sportbeläge Produktions GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Grefrath fertigt Bodenbeläge für den Sport. „Wir sind gezwungen, innovativ zu sein, uns regelmäßig weiterzuentwickeln. Sozusagen, um international Bestand zu haben“, sagte Johannsen. Zu den Projekten gehören unter anderem die Fertigung des Hockeyrasens bei den Olympischen Spielen in Paris und die des Kunstrasens in der Berliner Fanzone während der Fußball-Europameisterschaft.