Workshop in Grefrath Wie man andere für Klimaschutz begeistert

Für den Workshop am Freitag ist ein Kurzvortrag der Umweltwissenschaftlerin Angela Franz-Balsen geplant. Unter dem Titel „Alle reden vom Klima. Aber wie?“ will sie vielfältige Möglichkeiten und damit den „richtigen Ton“ aufzeigen, mit dem sich unterschiedliche Gruppen für den Schutz des Klimas gewinnen lassen. Für die Veranstaltung können sich auch Interessierte anmelden, die bislang noch nicht bei Veranstaltungen von „Grefrath kann Klima“ dabei waren. Der Workshop findet von 16 bis 19 Uhr Uhr in der Schule an der Dorenburg, Burgweg 32 in Grefrath statt. Um Anmeldung bittet die Initiative per E-Mail an grefrathkannklima@web.de.