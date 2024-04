Austausch in Grefrath Wie Kirche wieder ein Zuhause werden kann

„Kennst du auch die Sonntagsdepression? Gehe ich in die Kirche, ist’s nicht gut, und gehe ich nicht, ist es auch nicht gut!“ Diesen Satz hörte Michael Kock, Geistlicher Leiter im Kolpingwerk Aachen, vor Jahren von einer guten Freundin. Der Satz beschreibe so treffend, was auch viele Buchautorinnen und -autoren in den vergangenen Jahren aufgegriffen und mit „Obdachlos katholisch“ oder „Dranbleiben“ überschrieben, teilen die Organisatoren des Abends in Grefrath mit.