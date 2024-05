Tag der offenen Tür in Mülhausen Freiwillige Feuerwehr holt Wanderpokal nach Vinkrath

Rund 80 Einsätze zählt die Grefrather Gesamtwehr pro Jahr. Dass sie fit sind, bewiesen die Wehrleute im Wettkampf und zeigten dabei, dass bei ihrer Tätigkeit auch das Vertrauen in die Kameraden eine wichtige Rolle spielt: Auf Zeit mussten sie zunächst in ihre Einsatzkleidung schlüpfen, dann mit verbundenen Augen einen ebenso „blinden“ Kollegen in einer Schubkarre durch einen Parcours fahren, angeleitet von den Kommandos eines weiteren Teammitglieds, bevor sie einen zusammengerollten Schlauch so ausrollen sollten, dass dieser mit Wasser gefüllte Plastikflaschen umwarf.