Verkehr in Grefrath Was sich am Marktplatz in Oedt ändert

Die neue Regelung soll laut Gemeinde der Aufenthaltsqualität und den verschiedenen Aktivitäten auf dem Platz, etwa dem Wochenmarkt am Donnerstagvormittag, zugute kommen. „Hintergrund für diese Entscheidung ist aber auch das vermehrte Parken auf dem neuen Marktplatz“, so Gerards. Sobald die Beschilderung angepasst worden sei und die neue Regelung greife, würden die Anwohnerinnen und Anwohner direkt über die Änderung informiert, kündigt sie an. In den ersten ein bis zwei Wochen bekommt man eine „gelbe Karte, wenn man auf dem Marktplatz parkt. Wer danach noch dort parkt, muss mit einem Knöllchen vom Ordnungsamt rechnen. In den eingezeichneten Buchten ist das Parken weiterhin erlaubt.