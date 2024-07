Kultur-Tipp für den 31. August Viel Musik und gute Laune beim Schwingbodenfestival in Grefrath

Es gibt wohl nur einen Grund, der bei der Kulturinitiative in Grefrah (King) für Enttäuschung sorgen könnte: Dauerregen am 31. August. Denn an diesem Samstag findet in Grefrath das inzwischen sechste Schwingbodenfestival statt – ein Open-Air-Festival, das sich über die Jahre mit einem guten Namen in der Musikszene etabliert hat.