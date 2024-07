Service für Kunden und Bürger Ganz viel Grefrath in einer App

Daneben können sich Nutzer über viele Angebote in Grefrath informieren. „Uns war wichtig, mit dieser App auch Grefrather Vereinen, Geschäften und Dienstleistern eine Plattform zu bieten“, sagt Britta Horster, Leiterin der kaufmännischen Dienste bei den Gemeindewerken. Gewerbetreibende können sich im Branchenbuch präsentieren und ihre Stellenangebote in der Jobbörse einstellen, Vereine können ihre Termine im Veranstaltungskalender bekannt machen. „Und das ist der Anfang. Vieles kann und soll noch weiterwachsen. Daher freuen wir uns über Infos zu Unternehmen, Stellenangeboten und Terminen per E-Mail an app@gemeindewerke-grefrath.de“, so Horster. Das Gemeindewerke-Team freue sich, mit der Firma Endios für die Umsetzung einen Partner gefunden zu haben, der viel Erfahrung im Bereich App-Plattformen für Energieversorger mitbringt, heißt es von den Gemeindewerken.