Erstes Juni-Wochenende Bööscher Ziegenhof in Vinkrath lädt zum Hoffest ein

Ziegen in einer eigens eingerichteten Kuschelecke streicheln, Produkte aus Ziegenmilch probieren, mit der Ponykutsche fahren, auf der Hüpfburg toben und sehen, welche regionalen Produkte es in Grefrath und Umgebung gibt – all das ist am Wochenende beim Hoffest auf dem Bööscher Ziegenhof möglich. Für Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, lädt die Hofkäserei Konnen von jeweils 11 bis 18 Uhr zu ihrem traditionellen Hoffest ein. Die Hoftüren werden weit geöffnet und die Besucher eingeladen, auch einmal hinter die Kulissen des landwirtschaftlichen Betriebes zu schauen.