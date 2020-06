Wählergemeinschaft : Grefrather Wählergemeinschaft will die Bürger stärker beteiligen

Grefrather Wählergemeinschaft will die Bürger stärker beteiligen

Grefrath Die neue Grefrather Wählervereinigung GOVM hat ihr Wahlprogramm vorgestellt. Die vier Buchstaben stehen für die vier Ortsteile der Niersgemeinde – Grefrath, Oedt, Vinkrath und Mülhausen.

In drei Monaten wird auch in Grefrath ein neuer Gemeinderat gewählt. Als erste der antretenden Gruppierungen hat die neue Wählergemeinschaft GOVM am Mittwoch ihr Wahlprogramm präsentiert. Die Vereinigung hat sich erst im Januar dieses Jahres gegründet. Zuvor im November hatten die Vertreter bekannt gegeben, bei der Kommunalwahl antreten zu wollen. GOVM unterstützt den unabhängigen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, Jens Ernesti.