Grefrath : GOVM nominiert seine Kandidaten

Grefrath Die Grefrather Wählergemeinschaft GOVM hat inzwischen genug Mitglieder, um alle Wahlbezirke in der Gemeinde besetzen zu können. Die Reserveliste für die Kommunalwahl führt Eckhard Klausmann an.

Die Wählergemeinschaft GOVM (Grefrath, Oedt, Vink­rath, Mülhausen) hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Sie sollen in den 16 Grefrather Wahlbezirken Stimmen sammeln. Die Versammlung fand im Sitzungssaal des Oedter Rathauses statt, die Größe des Raumes machte das Einhalten aller Corona-Regeln möglich. Dank eines Mitgliederzuwachses in den vergangenen Wochen und Monaten fand GOVM genug Direktkandidaten für alle Wahlbezirke. Gleichzeitig stimmten die Mitglieder über die Reserveliste ab. An der Spitze stehen vier Kandidaten aus Oedt, Vinkrath und Grefrath. Auf den ersten beiden Plätzen stehen Eckhard Klausmann und Florian Deimel (Oedt). Es folgen Patrick Pasch (Vinkrath) und Kerstin Leute (Grefrath). Die Wählergemeinschaft hat den Corona-Shutdown genutzt und in intensiven digitalen Gesprächsrunden an ihrem politischen Programm gearbeitet. Es besteht aus fünf Kernelementen: Wirtschaft und Verwaltung, Familien und Soziales, Klimawandel und Nachhaltigkeit, Sport und Freizeit sowie Offenheit und Transparenz.