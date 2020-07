Infos für die Bürger von Grefrath, Oedt, Vinkrath und Mülhausen : GOVM informiert über die Kommunalwahl

Am 13. September werden nicht nur die Räte, sondern auch Bürgermeister, Landrat und Kandidat für den Kreistag gewählt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Grefrath Die Grefrather Wählergemeinschaft GOVM legt eine siebenteilige Serie von Kurzinformationen vor. Diese bietet grundsätzliche Informationen über die Wahlen am Sonntag, 13. September.

„GOVM informiert“ – heißt eine Serie mit Wahlinformationen der Grefrather Wählergemeinschaft. Die vier Buchstaben GOVM stehen für die vier Ortsteile der Niersgemeinde Grefrath, Oedt, Vinkrath und Mülhausen gepaart mit dem Slogan „Gemeinsam, Offen, Vielfältig, Mehr“. Die Wählergemeinschaft hat sich Ende 2019 gegründet und tritt erstmals bei der Komunalwahl am 13. September in Grefrath an. Mit den jetzt herausgebrachten kurzen Hinweisen beschreibt GOVM, wer jetzt für welche Ämter zur Wahl steht und welche Aufgaben die Institutionen haben, um die sich die Kandidaten bewerben.

„Die Idee für diese Service-Serie hatten wir bei unserer ersten Veranstaltung im Januar in der Albert-Mooren-Halle“, berichtet der GOVM-Vorsitzende Eckhard Klausmann. „Da wurde uns an einigen Fragen klar: Nicht alle Diskussionsteilnehmer wissen, dass sie es am Wahltag mit vier Wahlzetteln zu tun haben werden und es nicht nur um den Gemeinderat geht. Denn es werden eben auch Bürgermeister, Landrat und der lokale Kandidat für den Kreistag gewählt.“

Daraus entstand der Plan für eine siebenteilige Serie mit kurzen Infos im Frage-Antwort-Stil. Sie beschäftigt sich mit Briefwahl-Fristen sowie Stichwahlen und nennt Kandidaten. Zusätzlich erläutert GOVM die Aufgaben der vier zur Wahl stehenden Institutionen. Etwa: Was macht eigentlich der Landrat? Ein weiteres Blatt geht der Frage nach, warum es sich lohnt, zur Wahl zu gehen.

Die Wählergemeinschaft legt Wert auf den Hinweis, dass es sich bei dem Wahlservice nicht um „GOVM-gefärbte“ Informationen handelt. „Wir haben kurz und in einfachen Worten das zusammengefasst, was langatmig und in kompliziertem Bürokraten-Kauderwelsch auf den offiziellen Websites zu finden ist“, betont GOVM-Sprecher Werner Balsen. „Die Infos fordern die Leute auf, zur Wahl zu gehen – nicht etwa GOVM zu wählen.“