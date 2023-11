Nach Automatensprengung Volksbank richtet Filiale in Grefrath wieder her

Nach der spektakulären Sprengung eines Geldautomaten in Grefrath Mitte August nimmt der Betrieb in der Filiale der Volksbank Kempen-Grefrath an der Dunkerhofstraße wieder Fahrt auf. Wie eine Sprecherin der Volksbank am Dienstag mitteilte, fänden in den Büros dort inzwischen wieder Beratungen statt, auch Serviceleistungen würden bereits wieder vor Ort angeboten. Bargeld gibt es dort aber noch nicht, doch das soll sich bald ändern: Wie die Sprecherin am Dienstag mitteilte, sei die Bargeldversorgung ab Mitte oder Ende Februar des kommenden Jahres wieder gewährleistet.