Arbeiten beginnen Ende Juni Volksbank baut Filiale in Grefrath nach Automaten-Sprengung um

In der Volksbank-Filiale an der Dunkerhofstraße in Grefrath beginnen bald die Umbauarbeiten. Die Filiale war im vergangenen Jahr massiv beschädigt worden, als Unbekannte am frühen Morgen des 18. August den Geldautomaten in der Bank sprengten. Menschen wurden dabei nicht verletzt, in dem Haus sind keine Wohnungen. Doch an dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.