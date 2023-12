Per Anhalter und ohne Smartphone unterwegs Was ein junger Raumausstatter auf der Walz erlebte

Gereist ist er mit leichtem Gepäck, drei Beuteln aus zusammengeknotetem Stoff, die nur das Allernötigste wie Arbeitskleidung und Wechselwäsche enthielten. „Am Mann“, sprich in den Taschen von Jacke, Weste und Hose verstaute er persönliche Gegenstände: Zahnbürste, Papiere, Geld und sein Wanderbuch, in dem er die verschiedenen Stationen seiner Reise dokumentieren ließ. So leicht so äußeres Gepäck auch gewesen sein mag: Das, was er an Erinnerungen und Erfahrungen mitgebracht hat, wiegt um so schwerer.